Дэвид Немировски: Очень плохая игра. Было не так много энергии, но это не отговорка

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски дал комментарий после поражения в Хельсинки.

«Очень плохая игра, – цитирует пресс-конференцию Немировски. – Будем разбираться, что случилось. Теперь нас ждут три очень важных матча дома перед перерывом. Энергии у команды было не так много, но на самом деле это не отговорка. Мы думали перед игрой, что готовы, но оказалось – нет. Должны были четыре очка набирать на этом выезде, но со «Спартаком» не сумели удержать победный счет».

Нижегородская команда занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 59 очков в 52 играх.