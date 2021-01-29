Андрей Скабелка: Без характера с 0:2 невозможно отыграться

- Сегодня было больше характера или удалось победить за счкт более хороших физических кондиций?

- Здесь все в комплексе. Без характера с 0:2 невозможно отыграться. Физическое состояние тоже важно, «достали» из себя и два периода хорошо держали темп, что и позволило нам выиграть, - приводит слова Скабелки пресс-служба «Локомотива».

После этой встречи «Локомотив» набрал 71 очко и расположился на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» с 69 очками занимает на «Востоке» второе место.