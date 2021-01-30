«Чикаго» проиграл третий матч кряду, уступив «Коламбусу»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» – «Коламбус» завершился в пользу гостей – 2:1.

В их составе отличились Оливер Бьеркстранд и Эрик Робинсон. У проигравших единственную шайбу забросил Дилан Строум.

Российский нападающий «Коламбуса» Михаил Григоренко отыграл 13 минут и 4 секунды. В его активе один бросок по воротам. Одноклубник Григоренко – защитник Владислав Гавриков провел на льду 19 минут и 40 секунд. За это время он успел нанести два броска и провел один силовой прием.

Наконец, еще один российский хоккеист – защитник «Чикаго» Никита Задоров сыграл 17 минут и 12 секунд. В его активе один бросок и четыре силовых приема.

Таким образом, «Блэкхокс» потерпели третье поражение кряду, а «Блю Джекетс» выиграли второй поединок подряд.