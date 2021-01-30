Овечкин занял первое место в списке потенциальных свободных агентов

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин возглавил рейтинг потенциальных свободных агентов по версии журнала Sports Illustrated.

На второй позиции – защитник «Каролины» Дуги Хэмилтон, а замкнул тройку лучших нападающий «Колорадо» Габриэль Ландескуг.

Что касается Овечкина, то 35-летний форвард выступает за «столичных» с 2005 года. В 2008-м он подписал контракт на 13 лет с общей зарплатой 124 млн долларов.

Добавим, что в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ он провел четыре матча, забросил одну шайбу и отдал четыре голевых паса.