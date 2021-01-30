Алексей Ковалев: Не знаю, что сегодня случилось с командой, будем разбираться

Главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалев прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:3).

- Не так играли, как в предыдущем матче против «Локомотива». Заметно, что по таланту «Ак Барс» намного сильнее нас. Свои игры мы пытаемся выигрывать на желании, выполняя определенные требования и план на матч. Не знаю, что сегодня случилось с командой, будем разбираться, - приводит слова Ковалева пресс-служба «Ак Барса».

Добавим, что «Куньлунь» занимает последнюю 12-ю строчку в таблице «Востока», имея 30 очков после 49 встреч. В пяти последних играх команда Алексея Ковалева потерпела пять поражений.