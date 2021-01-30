Дмитрий Квартальнов: Игра с «Куньлунем» складывалась не совсем идеально, но довели ее до победы

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Куньлунем» (3:1).

- Мы довольны победой. Не совсем идеально складывалась игра для нас, но довели ее до победы. Забили третий гол, успокоили игру, завершили без нервов, - приводит слова Квартальнова пресс-служба «Ак Барса».

Добавим, что «Куньлунь» занимает последнюю 12-ю строчку в таблице «Востока», имея 30 очков после 49 встреч. В пяти последних играх команда Алексея Ковалева потерпела пять поражений.