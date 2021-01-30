«Чикаго Блэкхокс» отменили сегодняшнюю тренировку, опасаясь вспышки коронавируса

Пресс-служба клуба НХЛ «Чикаго Блэкхокс» объявила об отмене сегодняшней тренировки команды Джереми Коллитона.

Такое решение принято из опасений возможной вспышки заражения COVID-19.

Подробности не разглашаются. В заявлении пресс-службы «черных ястребов» отмечено лишь то, что клуб соблюдает все необходимые медицинские рекомендации НХЛ и властей штата Иллинойс.

В ночь с 31 января на 1 февраля по московскому времени «Чикаго» должен провести домашний матч против «Коламбуса».