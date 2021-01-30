Овечкин и Орлов вернулись к тренировкам с «Вашингтоном»

Овечкин и Орлов могут принять участие в субботнем матче против «Бостона», Евгений Кузнецов и Илья Самсонов остаются в списке COVID-19.

- Я уже получил свою неделю отдыха, так что чувствую себя отдохнувшим и готовым играть. Конечно, у меня не было возможности тренироваться на льду, но я занимался в тренажерном зале, бегал и старался делать все, что мог.

Конечно, это неприятно. Никому не хочется попадать в такую ситуацию. Но все уже прошло, надо сделать выводы и двигаться вперед, - цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, что 20 января НХЛ за нарушение мер безопасности, включающими в себя отсутствие масок и взаимодействие без соблюдения социальной дистанции перевела Овечкина, Орлова, Кузнецова и Самсонова в список хоккеистов, которым запрещено тренироваться и играть.