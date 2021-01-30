«Металлург» на выезде переиграл «Йокерит» (видео)

Хоккеисты «Металлурга» обыграли «Йокерит» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:1.

В составе магнитогорского клуба заброшенными шайбами отличились Деннис Расмуссен (1-я минута), Тейлор Бек (11, 45), Андрей Чибисов (25) и Игорь Швырев (35), у финской команды отличился Сами Леписте (24).

После этой игры «Йокерит», имея в активе 59 очков, расположился на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» набрал 69 очков и занимает третье место на «Востоке».