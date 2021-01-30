Лаури Марьямяки: «Металлург» показал хороший уровень игры с самого начала

Главный тренер «Йокерита» прокомментировал поражение команды в домашней встрече против «Металлурга» (1:5).

- «Металлург» показал хороший уровень игры с самого начала. Мы не смогли им противостоять. Конечно, повлияло удаление Халме, мы хотели сыграть в 12 нападающих сегодня, но, как и вчера потеряли одного форварда в самом дебюте, - цитирует Марьямяки пресс-служба КХЛ.

После этой игры «Йокерит», имея в активе 59 очков, расположился на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» набрал 69 очков и занимает третье место на «Востоке».