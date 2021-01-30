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30 января 23:47

«Баффало» по буллитам обыграл «Нью-Джерси»

Команда из Ньюарка потерпела третье поражение в чемпионате подряд

Хоккеисты «Баффало» в серии буллитов обыграли «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.

В основное время встречи в составе «Сэйбрз» заброшенными шайбами отметились Эрик Стаал (30-я минута), Тобиас Ридер (43) и Виктор Олофссон (51), у «Дэвилз» отличились Тай Смит (39), Андреас Юнссон (42) и Янне Куокканен (55).

В овертайме командам также не удалось выявить победителя, а в серии послематчевых буллитов точнее оказались хоккеисты «Баффало».

После этой игры «Баффало» набрал девять очков и расположился на пятой строчке в Восточном дивизионе, «Нью-Джерси» с восемью очками занимает шестое место.

источник: «Советский спорт»
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