«Вашингтон» в овертайме обыграл «Бостон», Овечкин забросил победную шайбу

«Вашингтон» в овертайме обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.

В составе победителей отличились Никлас Бэкстрем, Тревор ван Римсдайк, Том Уилсон и Александр Овечкин, ставший автором победного гола. В активе россиянина также одна результативная передача. Капитан «Вашингтона» был признан первой звездой матча. У гостей шайбы забросили Ник Ритчи, Брэд Маршанд и Чарли Макэвой.

Напомним, Овечкин, как и Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов, пропустил четыре матча своей команды из-за нарушения протокола о коронавирусе. Капитан «Кэпиталз» смог сыграть с «Бостоном», Орлов был допущен на игру, но не был включен в заявку, а Кузнецов и Самсонов по-прежнему недоступны.

«Вашингтон» набрал 15 очков в девяти встречах и возглавляет турнирную таблицу Восточного дивизиона. «Бостон» находится на третьей позиции с 12 очками в восьми матчах.