Маннинен признан лучшим игроком дня в КХЛ

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила о том, что форвард «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен стал лучшим игроком по итогам вчерашнего дня.
В матче с «Барысом» (3:2 ОТ) 28-летний финн поучаствовал во всех трех заброшенных шайбах своей команды – на его счету один гол и две результативные передачи.
Уфимский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 69 очков в 53 встречах.
4 февраля подопечные Томи Ламсы сыграют дома против рижского «Динамо».
Финский нападающий Сакари Маннинен организовал все 3 шайбы @hcsalavat во время камбэка в Нур-Султане, повторил личный рекорд по очкам за сезон (48) и был признан игроком дня в КХЛ, получив 40% голосов болельщиков! pic.twitter.com/l3d1Pgt6IP— КХЛ (@khl) January 31, 2021
источник: КХЛ