Маннинен признан лучшим игроком дня в КХЛ

Как VAR влияет на число пенальти и удалений. Ответ не так очевиден, как кажется

«Плеймейкер» изучил показатели пяти ведущих национальных чемпионатов в предыдущих пяти сезонах, чтобы проверить, стали ли чаще арбитры показывать на «точку» и доставать из карманов карточки после появления у них видеопомощников.