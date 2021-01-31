«Амур» дома обыграл «Сибирь» и прервал трехматчевую серию без побед

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Сибирью» завершился победой хабаровского клуба со счетом 3:1.
В составе дальневосточной команды шайбы забросили Кирилл Рассказов (9-я минута), Доминик Машин (22) и Владимир Михасенок (29). Соперник ответил голом Александра Шарова (52).
«Амур» набрал 42 очка и расположился на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» идет на девятой строчке с 48 очками.
Отметим, что 2 февраля команды проведут еще одну встречу между собой в Хабаровске.
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