«Металлург» одержал волевую победу над «Барысом» (видео)

Хоккеисты «Металлурга» обыграли «Барыс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.
В составе магнитогорской команды заброшенными шайбами отличились Андрей Нестрашил (32-я минута, бол.), Михаил Пашнин (47) и Николай Голдобин (55), у казахстанского клуба отличился Кирилл Панюков (24).
После этой встречи «Металлург» набрал 71 очко и расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Барыс» с 60 очками занимает на «Востоке» восьмое место.
источник: «Советский спорт»