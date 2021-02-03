«Автомобилист» на своем льду проиграл «Ак Барсу». Казанцы одержали четвертую победу кряду

В регулярном чемпионате КХЛ «Автомобилист» на своей площадке проиграл «Ак Барсу» с результатом 2:3 (1:1, 0:0, 1:2).

Кристиан Хенкель вывел гостей из Казани вперед на восьмой минуте, а уже на 10-й команда из Екатеринбурга отыгралась благодаря голу Брукса Мэйсика.

Тем не менее, «Ак Барс» одержал победу, забросив две шайбы в третьем периоде. На 41-й минуте ворота Якуба Коваржа поразил Михаил Глухов, а на 52-й – Стефан Да Коста.

На 56-й Андрей Обидин до минимума сократил отставание «Автомобилиста», однако команда Билла Питерса не смогла перевести матч в овертайм.

«Ак Барс» остается лучшей командой регулярного чемпионата и Восточной конференции. Команда Дмитрия Квартальнова одержала четыре победы подряд и набрала 84 очка в 53 матчах.