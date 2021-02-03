«Трактор» на своем льду нанес поражение «Нефтехимику» (видео)

Хоккеисты «Трактора» обыграли «Нефтехимик» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:3.
В составе челябинской команды заброшенными шайбами отличились Ярослав Косов (4-я и 55-я минуты), Ник Бэйлен (9), Лукаш Седлак (20), Вячеслав Основин (31) и . у нижнекамского клуба отличились Либор Гудачек (11), Булат Шафигулли (33) и Глеб Семенов (47).
После этой встречи «Трактор» набрал 62 очка и поднялся на пятую строчкку в турнирной таблице Восточной конференции, «Нефтехимик» с 32 очками занимает на «Востоке» 11-е место.
источник: «Советский спорт»