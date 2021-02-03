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03 февраля 23:02

Алексей Ковалев: В матче со «Спартаком» все изменили две ошибки в третьем периоде

Клуб из Пекина довел свою серию поражений до семи матчей

Главный тренер «Куньлуня» прокомментировал поражение во встрече против «Спартака» (3:5).

- Все изменили две ошибки в третьем периоде. Обороняться тяжелее, чем догонять.

- Команда отлично проводит два периода, но потом сдается.
- Сил не хватает, наверно. Команда без подготовки. Мы неплохо закончили декабрь, но нас ломают перерывы. После них мы не можем себя найти, - передает слова Ковалева пресс-служба «Спартака».

Добавим, что после этой встречи «Спартак» набрал 54 очка и расположился на восьмой строчке Западной конференции. «Куньлунь» с 30 очками занимает на «Востоке» 12-е место.

источник: ХК «Спартак»
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