Алексей Ковалев: В матче со «Спартаком» все изменили две ошибки в третьем периоде

Главный тренер «Куньлуня» прокомментировал поражение во встрече против «Спартака» (3:5).

- Все изменили две ошибки в третьем периоде. Обороняться тяжелее, чем догонять.

- Команда отлично проводит два периода, но потом сдается.

- Сил не хватает, наверно. Команда без подготовки. Мы неплохо закончили декабрь, но нас ломают перерывы. После них мы не можем себя найти, - передает слова Ковалева пресс-служба «Спартака».

Добавим, что после этой встречи «Спартак» набрал 54 очка и расположился на восьмой строчке Западной конференции. «Куньлунь» с 30 очками занимает на «Востоке» 12-е место.