Дэвид Немировски: Не считаем задачу на сезон выполненной

Главный тренер «Торпедо» прокомментировал выход команды в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

- Сейчас команда обеспечила себе место в плей-офф, но мы не считаем задачу на сезон выполненной и не думаем, что сам факт выхода в плей-офф – это наша задача. Мы хотим побеждать в каждом матче. Не важно, кто будет нашим соперником в плей-офф, ведь в плей-офф слабых соперников не бывает в принципе, - цитирует Немировски пресс-служба «Торпедо».

Отметим, что лучшим достижением «Торпедо» является выход во второй раунд плей-офф в сезонах 2011/2012 и 2015/2016 годов.