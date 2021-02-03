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03 февраля 23:59

Дэвид Немировски: Не считаем задачу на сезон выполненной

Нижегородская команда в восьмой раз подряд вышла в плей-офф КХЛ.

Главный тренер «Торпедо» прокомментировал выход команды в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

- Сейчас команда обеспечила себе место в плей-офф, но мы не считаем задачу на сезон выполненной и не думаем, что сам факт выхода в плей-офф – это наша задача. Мы хотим побеждать в каждом матче. Не важно, кто будет нашим соперником в плей-офф, ведь в плей-офф слабых соперников не бывает в принципе, - цитирует Немировски пресс-служба «Торпедо».

Отметим, что лучшим достижением «Торпедо» является выход во второй раунд плей-офф в сезонах 2011/2012 и 2015/2016 годов.

источник: ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)
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