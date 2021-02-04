Михаил Кравец: Два гола пропустили в большинстве - это, конечно, позор

Главный тренер «Витязя» прокомментировал поражение во встрече с «Торпедо» (3:6).

- Было хорошее начало, затем повторился сценарий прошлого года. Не использовали большинство «4 на 3» и «5 на 3». Два гола пропустили в большинстве. Это, конечно, позор. Из-за этого и получаются проигрыши. Ответственность на игроках, выходящих в большинстве – огромная. Несмотря на то, что весь сезон они показывали хорошую игру, в решающих матчах ребята должны действовать лучше. Команда «Торпедо» не прощает таких ошибок и упущенных возможностей. В итоге получили закономерные голы. Нужно продолжать играть дальше, биться, бороться. Впереди еще есть игры. Нельзя сдаваться, нужно менять ситуацию и стараться выигрывать в следующем матче, - приводит слова Кравеца пресс-служба «Торпедо».

После этой встречи «Торпедо» набрало 61 очко и расположилось на седьмой строчке Восточной конференции. «Витязь» с 52 очками опустился на девятую строчку на «Западе».