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Передача Сергачева помогла «Тампе» разгромить «Детройт» (видео)
04 февраля 06:17
автор: Юрий Нечаев

Передача Сергачева помогла «Тампе» разгромить «Детройт» (видео)

«Ред Уингз» потерпели седьмое поражение подряд.

«Тампа» обыграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1.

В составе победителей отличились Виктор Хедман, Энтони Чирелли, Райан Макдона, Брейден Пойнт и Алекс Киллорн. У проигравших шайба на счету Энтони Манта.

Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев набрал одно очко за результативную передачу. Россиянин в пятый раз в сезоне ассистировал партнерам. Голкипер Андрей Василевский из 18 бросков по своим воротам отразил 17.

Нападающий «Детройта» Владислав Наместников результативными действиями не отметился.

«Тампа» одержала третью победу подряд и возглавила турнирную таблицу Центрального дивизиона с 13 очками после восьми матчей. «Детройт» - восьмой. В активе «Ред Уингз» шесть очков после 11 игр.

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Тампа» - «Детройт» - 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)
Голы: Хедман (Джонсон), 1:34 - 1:0. Чирелли (Киллорн, Шенн), 3:57 - 2:0. Макдона (Коулман, Гудроу), 4:54 - 3:0. Пойнт (Стэмкос, Палат), 27:25 - 4:0. Манта (Дьос), 29:49 - 4:1. Киллорн (Сергачев, Коулман), 31:32 - 5:1.
Вратари: Василевский - Грайсс (Пикар, 5:36).

источник: «Советский спорт»
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