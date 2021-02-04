Передача Сергачева помогла «Тампе» разгромить «Детройт» (видео)

«Тампа» обыграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1.

В составе победителей отличились Виктор Хедман, Энтони Чирелли, Райан Макдона, Брейден Пойнт и Алекс Киллорн. У проигравших шайба на счету Энтони Манта.

Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев набрал одно очко за результативную передачу. Россиянин в пятый раз в сезоне ассистировал партнерам. Голкипер Андрей Василевский из 18 бросков по своим воротам отразил 17.

Нападающий «Детройта» Владислав Наместников результативными действиями не отметился.

«Тампа» одержала третью победу подряд и возглавила турнирную таблицу Центрального дивизиона с 13 очками после восьми матчей. «Детройт» - восьмой. В активе «Ред Уингз» шесть очков после 11 игр.