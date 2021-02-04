Четыре матча «Миннесоты» Капризова отложены из-за коронавируса

Четыре матча регулярного чемпионата НХЛ с участием «Миннесоты» перенесены на более поздний срок, сообщает пресс-служба лиги.
«Уайлд» внесли в список недоступных игроков еще пятерых хоккеистов. К находившемуся ранее на карантине Маркусу Фолиньо добавились Ник Бьюгстад, Ник Бонино, Джоэл Эрикссон, Маркус Йоханссон и Джаред Сперджен.
Таким образом, ближайший матч «Миннесоты» состоится не ранее 12 февраля.
Добавим, что «Уайлд» занимают третью строчку в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 12 очков в 11 матчах. За команду выступает российский нападающий Кирилл Капризов.
источник: NHL (НХЛ)