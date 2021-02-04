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04 февраля 07:10
автор: Юрий Нечаев

«Филадельфия» Проворова проиграла «Бостону», Пастрняк оформил хет-трик (видео)

«Флайерз» прервали серию из четырех побед подряд.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» в овертайме обыграл «Филадельфию» со счетом 4:3 ОТ.

Одним из главный героев встречи стал нападающий «Брюинз» Давид Пастрняк. В основное время чех оформил хет-трик, причем свою последнюю шайбу форвард забросил за 15 секунд до конца третьего периода, сравняв счет. В овертайме Пастрняк сделал результативную передачу на Патриса Бержерона, ставшего автором победного гола.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на льду 25 минут, но результативными действиями не отметился.

«Бостон» возглавил турнирную таблицу Восточного дивизиона, набрав 16 очков в 10 матчах. «Филадельфия» расположилась на второй позиции (16 очков после 11 игр).

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Филадельфия» - «Бостон» - 3:4 ОТ (0:1, 1:0, 2:2, 0:1)
Голы: Пастрняк (Макэвой, Бержерон), 0:12 - 0:1. Хэйс (Санхейм, Майерс), 35:29 - 1:1. Ворачек (Санхейм, Патрик), 41:03 - 2:1. Фэраби (Лотон, ван Римсдайк), 48:41 - 3:1. Пастрняк (бол., Бержерон, Ритчи), 52:05 - 3:2. Пастрняк (бол., Маршан, Бержерон), 59:45 - 3:3. Бержерон (бол., Пастрняк, Крейчи), 60:31 - 3:4.
Вратари: Харт - Раск (58:53 - 59:45).

источник: «Советский спорт»
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