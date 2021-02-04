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04 февраля 21:20
автор: Артур Гичунцев

Амиров – после победы над рижским «Динамо»: Недооценки не было, просто мы отошли от своей системы

Уфимцы могли выиграть встречу в основное время, но пропустили два гола в концовке.

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров высказался после матча с рижским «Динамо» (5:4 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Хороший первый период. Потом сыграли не так, как нам сказали. Рига отыгралась, но мы выиграли по буллитам. Недооценки соперника не было, просто мы отошли от своей системы.

Как игралось с новыми партнёрами? Мы с Хохряковым играли, понимаем друг друга. Мне без разницы, с кем играть. Своей игрой недоволен, есть моменты, в которых надо добавлять. Доволен игровым временем, буду оправдывать его», – цитирует игрока «ГорОбзор.Ру».

Добавим, что 7 февраля «Салават Юлаев» примет «Амур», а «Динамо» сыграет до со «Спартаком».

источник: «Советский спорт»
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