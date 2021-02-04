«Локомотив» потерпел третье поражение кряду, уступив СКА в Санкт-Петербурге

Матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – «Локомотив» завершился в пользу питерцев – 3:2 ОТ.

В их составе отличились Мальте Стремвалль, Йоонас Кемппайнен и Андрей Кузьменко. У гостей по шайбе забросили Егор Коршков и Артур Каюмов.

Таким образом, «Локо» проиграл третий матч кряду и занимает третье место на «Западе», набрав 72 очка. У СКА – столько же, но команда опережает ярославский клуб по дополнительным показателям и занимает вторую строчку.

7 февраля команда Валерия Брагина примет «Йокерит», а «Локомотив» 16-го числа встретится на выезде с «Северсталью».