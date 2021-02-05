Брагин – о победе над «Локомотивом»: СКА повезло в овертайме

Главный тренер СКА Валерий Брагин дал комментарий клубной пресс-службе послед победы над «Локомотивом» (3:2 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Очень сложный матч, самое главное, что команда работала все 60 минут. Это хороший показатель, поэтому пришла победа. Все работали на команду, играли друг за друга.

Непростой соперник, который приехал после двух поражений и хотел выиграть. Любой труд всегда оценивается, в овертайме повезло. Не думаю, что для нас было проблемой, что «Локомотив» бросал чаще нас. Они моментами имели преимущество, было два-три опасных момента, с бросками из-под ворот, а так все шло с периметра, неплохо сработали защитники», – сказал специалист.

Добавим, что 7 февраля питерцы примут «Йокерит», а «Локомотив» 16-го числа встретится на выезде с «Северсталью».