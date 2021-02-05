«Даллас» в гостях уступил «Коламбусу», Радулов оформил ассистентский хет-трик

Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» одержали домашнюю победу над «Даллас Старз» (4:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В составе хозяев голами отметились Оливер Бьеркстранд (3-я минута), Джек Рослович (17), Патрик Лайне (28) и Кэм Аткинсон (44). Форвард Михаил Григоренко провел на льду 9 минут 49 секунд и стал автором одной результативной передачи. Его партнер по команде защитник Владислав Гавриков очков не набрал.

За «Старз» шайбы забросили Роопе Хинц, Джейсон Дикинсон и Джейми Бенн. В каждом из трех взятий ворот непосредственное участие принимала форвард Александр Радулов, отличившийся ассистентским хет-триком. Денис Гурьянов также отметился голевым пасом. Голкипер Антон Худобин оформил 21 сэйв из 25 возможных.

«Коламбус» набрал 13 очков после 12 матчей и расположился на втором месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Даллас» с 11 очками в восьми играх идет шестым.

7 февраля «Блю Джекетс» дома примут «Каролину», а «Старз» в тот же день на своей площадке сыграют против «Чикаго».