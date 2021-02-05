Три ассиста Панарина помогли «Рейнджерс» дома обыграть «Вашингтон»

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Вашингтон Кэпиталз» завершился победой хозяев со счетом 4:2.

В составе команды из Нью-Йорка дубль записал на свой счет Райан Строум (2-я и 48-я минуты). По голу забили Энтони Битетто (30) и Павел Бучневич (60). Артемий Панарин провел на льду 20 минут 21 секунд и стал автором трех результативных передач. Вратарь Игорь Шестеркин отразил 31 бросок по своим владениям из 33 возможных.

Соперник, представляющий столицу США, ответил шайбами Карла Хагелина и Александра Овечкина. Отметим, что россиянин забил свой 709-й гол в НХЛ, выйдя на седьмое место в истории лиги по данному показателю.

«Рейнджерс» занимает шестое место в таблице Восточного дивизиона, имея в своем активе 10 очков. «Вашингтон» с 15 очками расположился на третьей строчке.

Оба коллектива проведут следующие матчи на своей площадке – 7 февраля «Рейнджерс» сыграет против «Айлендерс», а спустя два дня «Кэпиталз» встретятся с «Филадельфией».