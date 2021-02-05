Гол и передача Свечникова не помогли «Каролине» победить в гостях у «Чикаго»

Хоккеисты «Чикаго Блэкхокс» обыграли «Каролину Харрикейнз» (6:4) в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В составе победителей двумя заброшенными шайбами отметился Алекс Дебринкэт (53-я и 60-я минуты), ставшими решающими в игре. По голу на свой счет записали Маттиас Янмарк (4), Доминик Кубалик (15), Эндрю Шоу (20) и Патрик Кейн (43).

Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников отличился голом на 21-й минуте и результативной передачей. Еще у гостей голами отметились Себастьян Ахо (2), Нино Нидеррайтер (21), Брок Макгинн (46).

«Каролина» проиграла впервые за последние шесть матчей и расположилась на четвертом месте в таблице Центрального дивизиона, набрав 12 очков. «Чикаго» также с 12 очками идет на пятой строчке.

7 февраля состоятся матчи «Коламбус» – «Каролина» и «Даллас» – «Чикаго».