Матчи с участием «Колорадо» в НХЛ отложены минимум до 11 февраля

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги сообщила о том, что матчи «Колорадо Эвеланш» в регулярном чемпионате, запланированные до 11 февраля, не состоятся из-за того, что игроки команды вошли в список протокола по коронавирусу.

Отмечается, что решение было принято медицинскими группами лиги и клуба совместно с министерством здравоохранения Колорадо. В ближайшие дни стороны будут анализировать результаты проведенных тестов на Covid-19.

Ранее руководство НХЛ до 8 февраля отложило матчи «Баффало Сэйбрз» согласно той же причине.

После 11 проведенных игр «Колорадо» возглавляет турнирную таблицу Западного дивизиона, набрав 15 очков.