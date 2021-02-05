Игорь Шестеркин: Матч с «Вашингтоном» – лучший в моем исполнении в нынешнем сезоне

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин оценил свою игру в домашней встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (4:2).

Отметим, что 25-летний россиянин совершил 31 сейв из 33 возможных. Тем самым, игрока признали второй звездой встречи.

– С каждым матчем я чувствую себя все лучше и лучше в НХЛ. Сегодня, пожалуй я провел свой лучший матч в сезоне на данный момент, – приводит слова Шестеркина пресс-служба лиги.

В нынешнем сезоне на счету вратаря семь проведенных встреч, в которых его средний процент отраженных бросков составил 91,3.

«Рейнджерс» занимает шестое место в таблице Восточного дивизиона, имея в своем активе 10 очков. 7 февраля клуб из Нью-Йорка сыграет дома против «Айлендерс».