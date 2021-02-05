«Катюша» будет использована вместо гимна России на чемпионате мира в Латвии

Песня «Катюша» будет использована вместо гимна России на чемпионате мира по хоккею-2021, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в Федерации хоккея России (ФХР).

«Гимном будет «Катюша». Про песню все понимают, что будет «Катюша». Детали формы еще уточняются, с точки зрения дизайна будет один в один как на Олимпиаде 2018 года. Слова, которые будут написаны на форме, еще уточняются», - рассказал собеседник агентства.

Напомним, гимн и флаг России не могут использоваться на чемпионатах мира и Олимпиадах из-за санкций WADA.

Добавим, что мировое первенство пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. На групповом этапе российская сборная сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии.