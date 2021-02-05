Рене Фазель: «Катюша» не будет гимном России

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель опроверг информацию о том, что вместо гимна России на чемпионате мира в Риге прозвучит песня «Катюша».

«Что будет исполняться - мы еще обсудим с Федерацией хоккея России. Может, это будет гимн IIHF, может, вообще ничего звучать не будет. На Олимпиаде мы играем гимн лишь после финала, в честь победителя, он не исполняется после каждого матча, так что эта тема еще будет обсуждаться.

15 марта у нас совет, там обсудим. Но «Катюша» не будет гимном России. У страны слишком великий и известный гимн, чтобы заменять его любой песней», - цитирует Фазеля ТАСС.

Ранее агентство, ссылаясь на источник в ФХР сообщило, что решение об использовании «Катюши» уже принято.

Напомним, гимн и флаг России не могут использоваться на чемпионатах мира и Олимпиадах из-за санкций WADA.