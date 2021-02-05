«Барыс» одержал волевую победу над «Сибирью»

«Барыс» обыграл «Сибирь» в регулярном чемпионате КХЛ со счетом 3:2.

В начале второго периода хозяева выигрывали 2:0, но удержать преимущество не смогли. В составе победителей отличились Максим Мусоров, Кирилл Панюков и Джесси Блэкер. У новосибирцев шайбы забросили Юрки Йокипакка и Виктор Комаров.

«Барыс» набрал 62 очка в 52 играх и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» расположилась на девятой позиции (48 очков после 54 игр).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирск) - «Барыс» (Нур-Султан) - 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Голы: Йокипакка (Сетдиков), 14:40 - 1:0. Комаров (Ли, Сетдиков), 23:01, - 2:0. Мусоров (Гурков, Блэкер), 24:26, - 2:1. Панюков (Виделль, Вароне), 46:08, - 2:2. Блэкер, 48:07 – 2:3.

Вратари: Сятери (58:17) - Карлссон.