Стали известны все участники плей-офф КХЛ от Восточной конференции

Определились все участники плей-офф КХЛ от Восточной конференции.

В сегодняшнем матче регулярного чемпионата «Барыс» обыграл «Сибирь» со счетом 3:2. Благодаря этому результату клуб из Новосибирска потерял даже теоретические шансы на попадание в плей-офф. Последними участие в борьбе за Кубок Гагарина себе обеспечили «Барыс» и «Автомобилист».

Таким образом, от Восточной конференции в плей-офф КХЛ сыграют «Ак Барс», «Авангард», «Металлург», «Салават Юлаев», «Автомобилист», «Торпедо», «Трактор» и «Барыс».