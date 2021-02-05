Дубль Жукенова помог «Автомобилисту» обыграть «Нефтехимик»

«Автомобилист» обыграл «Нефтехимик» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.

В составе победителей дубль оформил Дмитрий Жукенов, по разу отличились Григорий Белоусов и Брукс Мэйсек. У гостей шайбы забросили Ильдар Шиксатдаров, Линус Юханссон и Марат Хайруллин.

«Автомобилист» набрал 63 очка после 54 матчей и поднялся на пятое место в таблице Восточной конференции. Благодаря сегодняшней победе «Барыса» над «Сибирью» (3:2) клуб из Екатеринбурга гарантировал себе попадание в плей-офф КХЛ.

«Нефтехимик» с 32 очками после 53 игр расположился на предпоследней, 11-й позиции.

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