«Металлург» на своем льду всухую переиграл «Ак Барс» (видео)

Хоккеисты «Металлурга» переиграли «Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:0.
В составе магнитогорской команды заброшенными шайбами отметились Михаил Пашнин (46-я минута), Деннис Расмуссен (56) и Сергей Плотников (60).
Отметим, что голкипер «Магнитки» Василий Кошечкин отразил 42 броска и записал на свой счет второй «сухой» матч в текущем сезоне.
После этой победы «Металлург» набрал 73 очка и занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс», имея в активе 84 очка, продолжает лидировать на «Востоке».