«Трактор» в серии буллитов вырвал победу у «Амура» (видео)

Хоккеисты «Амура» в серии буллитов проиграли «Трактору» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:3.

В основное время встречи в составе хабаровского клуба заброшенными шайбами отметились Кирилл Рассказов (3-я минута) и Денис Голубев (20), у челябинской команды отличились Вячеслав Основин (23, бол.) и Лоуренс Пилут (60, бол.).

В овертайме командам также не удалось выявить победителя, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Трактора».

После этой встречи «Амур» набрал 45 очков в 53 матчах и расположился на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор», имея в активе 64 очка занимает на «Востоке» шестое место.