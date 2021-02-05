Илья Воробьев: Матч накала плей-офф, здорово, что дожали «Ак Барс»

Главный тренер «Металлурга» прокомментировал домашнюю победу над «Ак Барсом» (3:0).

- Что и ожидалось - матч накала плей-офф, много удалений, борьбы, стычек. Здорово отработали меньшинство. Вася молодец, команда тоже. Здорово, что дожали, выиграли, - приводит слова Воробьева пресс-служба «Металлурга».

Отметим, что голкипер «Магнитки» Василий Кошечкин отразил 42 броска и записал на свой счет второй «сухой» матч в текущем сезоне.

После этой победы «Металлург» набрал 73 очка и занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции.