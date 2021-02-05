Дмитрий Квартальнов: Неплохой матч, не дотерпели, а «Металлург» дотерпел

Главный тренер «Ак Барса» прокомментировал поражение команды в матче с «Металлургом» (0:3).

– Ноль голов, тяжело что-то говорить. Неплохой матч, не дотерпели. А «Металлург» дотерпел. Гол забили такой, где можно было поймать на себя бросок. До этого был проброс. Такие поражения складываются из мелочей таких. Разочаровало большинство, которого было много, в отличие от предыдущих игр. Надо над этим поработать нам. Повторюсь: не дотерпели, – цитирует Квартальнова пресс-служба «Металлурга».

После этой победы «Металлург» набрал 73 очка и занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс», имея в активе 84 очка, продолжает лидировать на «Востоке».