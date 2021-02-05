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05 февраля 21:23

Анвар Гатиятулин: Пришлось прилагать усилия, чтобы взломать оборону «Амура»

Челябинская команда одержала вторую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ.

Главный тренер «Трактора» прокомментировал победу команды в матче с «Амуром» (3:2 Б).

- В целом игра получилась непростая. Где-то пропустили ненужные голы, немного в обороне сыграли неправильно, опять пропустили контратаку. Пришлось прилагать усилия, чтобы взломать оборону. Соперник играл по счету, тем не менее мы смогли забросить в конце, когда сработало большинство, - приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Трактора».

После этой встречи «Амур» набрал 45 очков в 53 матчах и расположился на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор», имея в активе 64 очка занимает на «Востоке» шестое место.

источник: «Советский спорт»
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