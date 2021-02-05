«Йокерит» одержал волевую победу в гостях над «Куньлунем» (видео)

Хоккеисты «Йокерита» переиграли «Куньлунь» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

В составе пекинского клуба заброшенной шайбой отметился Итан Уэрек (8-я минута), у финской команды точными бросками отличились Маркус Хянникяйнен (32) и Брайан О'Нилл (56).

После этой победы «Йокерит» набрал 61 очко в 51 встрече и расположился на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» с 30 очками после 52 игр занимает последнее место на «Востоке».