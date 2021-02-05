Московское «Динамо» по буллитам уступило «Торпедо»

Хоккеисты «Торпедо» в серии буллитов победили московское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В основное время встречи в составе нижегородской команды заброшенными шайбами отметились Крис Терри (7-я минута) и Дамир Жафяров (13), у проигравших отличились Даниил Тарасов (1) и Магнус Пяярви-Свенссон (41).

В овертайме командам не удалось выявить победителя, а в серии буллитов точнее оказались нижегородцы.

После этой игры «Торпедо» набрало 65 очков и расположилось на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» с 72 очками поднялось на третье место на «Западе».