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05 февраля 21:55

Московское «Динамо» по буллитам уступило «Торпедо»

Бело-голубые прервали свою победную серию из пяти матчей.

Хоккеисты «Торпедо» в серии буллитов победили московское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В основное время встречи в составе нижегородской команды заброшенными шайбами отметились Крис Терри (7-я минута) и Дамир Жафяров (13), у проигравших отличились Даниил Тарасов (1) и Магнус Пяярви-Свенссон (41).

В овертайме командам не удалось выявить победителя, а в серии буллитов точнее оказались нижегородцы.

После этой игры «Торпедо» набрало 65 очков и расположилось на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» с 72 очками поднялось на третье место на «Западе».

источник: «Советский спорт»
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