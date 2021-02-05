«Спартак» проиграл «Северстали» и покинул зону плей-офф

Хоккеисты «Северстали» обыграли «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:2.

В составе череповецкой команды заброшенными шайбами отметились Егор Морозов (16-я минута), Даниил Вовченко (29), Александр Петунин (33, 56) и Владислав Кодола (60). У красно-белых отличились Яков Рылов (42) и Лукаш Радил (48).

После этой игры «Северсталь» набрала 60 очков и расположилась на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак», имея в активе 54 очка, опустился на девятое место.