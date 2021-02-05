Владимир Крикунов: Буллиты не сильная сторона «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал поражение в матче с «Торпедо» (2:3).

- Игра была равная, моменты были у той и у другой команды. Буллиты не наша сильная сторона.

- После десяти домашних матчей вам игра на выезде в радость?

- Это да, играть десять игр дома - не есть хорошо. Наверное, тяжело, когда одна и та же арена, хотя она и своя. Она еще и неполная в связи с пандемией, - приводит слова Крикунова пресс-служба «Динамо».

После этой игры «Торпедо» набрало 65 очков и расположилось на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» с 72 очками поднялось на третье место на «Западе».