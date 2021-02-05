Игорь Никитин: «Сочи» ждал наших ошибок, но Юханссон все подчистил

Главный тренер ЦСКА прокомментировал победу команды в выездном матче с «Сочи» (2:0).

– Хорошую игру сыграли в плане дисциплины и самоотдачи, соперник ждал наших ошибок. Какие мы допускали ошибки, Ларс (Юханссон – прим. ред.) подчистил. Парни хорошо отыграли сегодня, – цитирует Никитина пресс-служба «Сочи».

Отметим, что голкипер ЦСКА отразил 17 бросков и записал на свой счет второй «сухой» матч в текущем сезоне.

После этой победы ЦСКА занимает первую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 81 очко в 53 матчах. Сочинцы с 36 очками в 54 встречах занимают на «Западе» десятое место.