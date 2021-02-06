Гол Наместникова не спас «Детройт» от поражения в игре с «Тампой» (видео)

«Тампа» обыграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1.

Голкипер победителей Андрей Василевский отразил 27 бросков из 28. Защитник Михаил Сергачев провел на льду более 20 минут, результативными действиями не отметился и завершил встречу с показателем полезности +1.

Единственную шайбу в составе «Детройта» забросил Владислав Наместников. В активе российского нападающего 3 (2+1) очка в текущем сезоне.

«Тампа» лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав в девяти матчах 15 очков. «Детройт» расположился на последней, восьмой строчке (шесть очков после 12 игр).

В следующем матче «Лайтнинг» в гостях сыграют с «Нэшвиллом», а «Ред Уингс», также на выезде, встретятся с «Флоридой».