Василевский признан первой звездой матча против «Детройта», Сергачев - второй

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (3:1).
Из 28 бросков по своим воротам россиянин отразил 27.
Второй звездой стал партнер Василевского Михаил Сергачев. Защитник провел на льду более 20 минут, результативными действиями не отметился и завершил встречу с показателем полезности +1.
Замкнул тройку нападающий «Тампы» Баркли Гудроу, забивший два гола.
Добавим, что единственную шайбу в составе «Детройта» забросил российский форвард Владислав Наместников.