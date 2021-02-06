Романову наложили несколько швов после попадания шайбы в лицо на тренировке

Защитник «Монреаля» Александр Романов получил травму на тренировке, сообщает TSN.

После броска форварда «Канадиенс» Джонатана Друэна шайба попала в лицо россиянину. Хоккеист избежал переломов, но ему было наложено несколько швов. По словам главного тренера команды Клода Жюльена, несмотря на повреждение, защитник сможет принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы», который состоится в субботу вечером.

Напомним, «Монреаль» задрафтовал Романова в 2018 году под 38-м номером. 21-летний россиянин проводит дебютный сезон в НХЛ. В 10 сыгранных матчах защитник набрал 2 (1+1) очка.