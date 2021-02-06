НХЛ объявила о возможных изменениях в протоколах COVID-19

НХЛ и Ассоциация игроков НХЛ изучают возможность введения экспресс – тестирования игроков и персонала команд в дни игр, сообщает TSN.

Есть надежда, что экспресс - тесты помогут в выявленииинфицированных субъектов, которых необходимо изолировать, быстрее, чем тесты ПЦР, взятые из носа,использующиеся лигой в настоящий момент. Переход НХЛ к быстрому тестированию может помочь сократить количество необнаруженных положительных проб наCOVID-19 за счет получения результатов до начала игр.

НХЛ заявляет, что продолжает адаптироваться в этот самый необычный сезон, продолжая изучать дополнительные профилактические меры, поскольку количество положительных тестов в лиге продолжает расти.

«По мере того, как мы продолжаем узнавать о природе и передаче COVID-19, мы пытаемся определить соответствующие аспекты нашей игры, которые уникальны или распространены среди других видов спорта, и соответствующим образом скорректировать наши протоколы», - сказал главный врач НХЛ доктор Виллем. Meeuwisse сказал в своем заявлении в четверг: «Мы продолжим анализировать все эти факторы, и соответствующие медицинские данные будут по-прежнему определять все наши решения».

Сообщается, что стоимость перехода на быстрое тестирование может составить от 8 до 10 миллионов долларов на оставшуюся часть этого сезона из 56 игр.